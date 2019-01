FOTOD | Ajaloolise saavutuseni jõudnud Kelly Sildaru: ma ei teadnud, et see saab olema nii keeruline

Pargisõidu kuldmedali, rennisõidu hõbemedali ja Big Airi hüpete pronksmedali sai ta kaela veidike enam kui ühe ööpäeva jooksul.

„Tahtsin algusest peale võistelda kolmel alal. Teadsin, et see saab olema raske, kuid ma ei arvanud, et see on nii raske,“ tunnistas Kelly kolmanda medali võitmise järel.

„Mul olid väga pikad päevad. Kolmapäeval alustasin pargisõidu treeninguga kell 9.00 hommikul ning lõpetasin rennisõidu treeninguga kell 21.00. Kõik treening- ja võistluspäevad olid väga pikad. Seega olen õnnelik, et see on läbi,“ tõdes ta lõbusalt.

Kolmanda X-Mängude kuldmedali võitnud Kelly Sildaru kõrval kerkisid pargisõidus poodiumile Sarah Höfflin (vasakul) ja Maggie Voisin. Foto: Eric Lars Bakke / ESPN Images

X-Mängudel saab võitja kuldmedali kaela kohe võistluse järel. Foto: Gabriel Christus / ESPN Images

Big Airi hüpetes jõudsid poodiumile Johanne Killi (vasakult), Mathilde Gremaud ja Kelly Sildaru. Foto: Gabriel Christus / ESPN Images

Kelly Sildaru demonstreerimas Big Airi pronksmedalit. Kuldmedali võitis sel alal pargisõidu olümpiahõbe Mathilde Gremaud. Foto: Peter Morning/Red Bull Content Pool

Naiste rennisõidu esikolmik: Kelly Sildaru (vasakult), Cassie Sharpe ja Rachael Karker. Foto: Eddie Perlas / ESPN Images