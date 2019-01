FIS jätkab oma tavapärast poliitikat ehk Sildaru jaoks muutus MK-sarja üldvõidu püüdmine keerulisemaks ja kaitsmata jäi ka juunioride MM-tiitel

Pargisõidus jääb MK-sarja lõpuni nüüd veel kolm etappi ehk laual on maksimaalselt 300 punkti. Seega on Sildarul jätkuvalt võimalik püüda üldarvestuses esikohta, kuid kindlasti on see läinud raskemaks, kuna FIS otsustas taaskord ühe MK-etapi pidada X-Mängudega samal ajal.

Pargisõidus jagatakse MK-punkte veel 9. märtsil Mammothis, 17. märtsil Quebecis ning 30. märtsil Silvaplanas.

Tegelikkuses oli aga lõppenud nädalavahetusel koguni kolm jõuproovi, kus Sildaru oleks võinud osaleda. Lisaks X-Mängudele ja pargisõidu MK-etapile oli kavas ka rennisõidu juunioride MM. Medaleid jagati Šveitsis Leysinis. Teatavasti on Sildaru sel alal võitnud kaks eelmist juunioride MM-tiitli: 2017. aastal oli ta parim Crans-Montanas ning 2018. aastal Cardronas.

Nüüd teenis aga esikoha 17-aastane britt Constance Brogden, kes mullu Cardronas sai veel 10. koha.

Pargisõidus on Sildarul võimalik siiski enda kahte juunioride MM-tiitli kaitsta. Sel alal selgitatakse parimad 9. aprillil Rootsis Klaeppenis. 13. aprillil selguvad samas Big Airi juunioride maailmameistrid.