FIS-i kongressil tehti Kelly Sildaru jaoks väga positiivne otsus

Rahvusvaheline Suusaliit (FIS) otsustas Kreekas toimuval kongressil, et teeb ROK-ile lisada olümpiakavva kolmaski freestyle-suusatamise distsipliin Big Air.

See on rõõmustav uudis Kelly Sildaru jaoks, kes muidu oleks 2022. aasta Pekingi olümpiale püüdma läinud pargi- ja rennisõidu medaleid. Kuid 16-aastane ekstreemspordi komeet on aurahasid võitnud ka Big Airis. 2017. aastal võitis ta nii Aspeni kui ka Norra X-Mängudel sel alal hõbeda.

Eestlasi puudutavaid otsuseid tehti Kreekas teisigi. Näiteks lisatakse 2021. aastast põhja suusaalade MM-il esimest korda võistluskavva naiste kahevõistlus ning suusahüpete naiskonnavõistlus. Kui suusahüpetes meil ilmselt naiskonda välja panna pole, siis meie noortele naiskahevõistlejatele, 15-aastasele Triinu Hausenbergile ja 17-aastasele Annemarii Bendile võiks selline otsus motiveerivalt mõjuda küll.