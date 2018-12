ESPN-i ajakirjanik peab Kelly Sildarut maailma parimaks nooreks suusasportlaseks

ESPN-i ajakirjanik Shauna Farnell avaldas värskelt loo, kus tituleerib 16aastase eestlanna maailma parimaks nooreks suusasportlaseks. Valik on mõistagi väga subjektiivne, sest eelkõige käib võrdlus nendega, kes tegutsevad just Sildaru alal. Aga see pole kogu suusatamine... Kuid jah. Kui eestlane on maailmas silma jäänud, siis miks mitte sellest ka ise rääkida ja kirjutada.

Tänavust hooaega on Sildaru alustanud võimsalt, kiidab Farnell.

Ta võitis novembris oma esimese tagasitulekuvõistluse pärast pikka vigastuspausi. Võidukas tagasitulek toimus Austrias Stubais, kus Sildaru oli parim FIS-i pargisõidu MK-etapil. Detsembris alistas ta Colorados Copper Mountain'is rennisõidu olümpiavõitja Cassie Sharpe'i (Kanada), mõni aeg hiljem oli ta parim Breckenridge'i Dew Touri pargisõidu võistlusel.

Eakamad konkurendid vangutavad pead ja tõdevad, et Sildaru on kohati löömatu. "Tase, mida Kelly näitab, on uskumatult hea," sõnab 20aastane ameeriklanna Maggie Voisin, kes oli Dew Touri pargisõidu kolmas. "Ta nihutab meie alal piire. Naiste vigursuusatamine on paremas seisus kui kunagi varem. Kelly tagasitulek nihutab neid piire veelgi kiiremini edasi."

Sildaru soov on püsida tipus vähemalt järgmise taliolümpiani ehk aastani 2022.