ERR näitab otsepildis Kelly Sildaru võistlemist täiskasvanute MM-il

Kelly Sildary teeb sel nädalal debüüdi täiskasvanute MM-il, kus ta alustab võistlust oma trumpalal pargisõidus, milles ta on võitmatuna püsinud juba 27 rahvusvahelist võistlust järjest. Pargisõidu kvalifikatsioon on MM-i kavas teisipäeval. Kolmapäeval, 6. veebruaril, Eesti aja järgi algusega kell 20 peetavat finaali näeb otseülekandes ETV2-s ja ERR-i spordiportaalis. Otseülekandele eelneb 2013. aastal valminud dokfilm sarjast “Eesti Lood”, kus toona vaid 11-aastane Kelly oli oma isa juhendamisel liikumas freestyle-maailma tipu suunas, sooritades trikke, mida enne teda ükski naine maailmas polnud veel suutnud.

Lisaks osaleb Kelly Sildaru MMil ka rennisõidus, mille kvalifikatsioon toimub 7. veebruaril. Finaal on kavas laupäeval, 9. veebruaril - otseülekanne ETV2-s ja ERR-i spordiportaalis algab samuti kell 20. Laupäeval MM-i programmis olnud Big Airi hüppevõistlusest otsustas 16-aastane Sildaru loobuda.

Peatselt 17. sünnipäeva tähistav Kelly Sildaru võitis jaanuari lõpus X-Mängudelt pargisõidus rekordilise 99,00 punktiga kuldmedali, rennisõidus hõbeda ja Big Airis pronksi. Ühtekokku on tal X-Mängudelt seitse medalit, neist kolm kuldset. Juunioride maailmameistrivõistlustelt on Sildaru võitnud neli kuldmedalit ja ühe hõbeda. Käimasoleval hooajal on Sildaru osalenud ka kahel täiskasvanute MK-etapil – novembri lõpus võidutses ta Austrias pargisõidus ja detsembri alguses USA-s rennisõidus.

Otseülekanded:

6. veebruar kell 20.00 ETV2 ja ERR-i spordiportaal - pargisõidu finaal

9. veebruar kell 20.00 ETV2 ja ERR-i spordiportaal - rennisõidu finaal