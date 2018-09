EOK premeerib Kelly Sildaru ja tema treenerit kokku 30 000 euroga

EOK president Urmas Sõõrumaa avaldas heameelt, et on põhjust maksta noorele sportlasele ja tema treenerile koguni kahe kuldmedali eest preemiat. „Seda enam, et Kelly teekond nende medaliteni polnud lihtne, vaid nõudis vigastuse järel tippu naasmiseks suurt kannatlikkust, järjepidevust ning tööd iseendaga. Kelly on meile kõigile eeskujuks, kuidas pärast elu poolt teele visatud takistusi targalt tõusta ja võidukalt oma unistuste suunas pürgida,“ lausus Sõõrumaa.

Rahvusvaheliste tiitlivõistluste medalipreemiad määratakse vastavalt EOK täitevkomitee poolt kinnitatud korrale. Selle kohaselt on juunioride maailmameistrivõistluste kuldmedali võitmise korral sportlase preemia suuruseks kuni 10 000 eurot. Treeneri preemia suuruseks on kuni pool sportlasele makstavast summast.

EOK maksab preemiatelt lisaks 7500 eurot tulumaksu, kokku kulub preemiatele 37 500 eurot. Väljamaksmisele kuuluvad preemiarahad eraldab EOK taotlusel Kultuuriministeerium.