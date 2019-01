Dew Tourilt saadud sinikas jätab Sildaru selle nädala MK-etapilt eemale

Sildaru kukkus reilidel detsembri keskel toimunud Dew Touril enne võidukat pargisõiduvõistlust. Saadud minitrauma sundis ta järgmisel päeval loobuma rennisõidu võistlusest ning nüüd ka MK-etapist. Pargisõidu kvalifikatsioon toimub eestlanna osaluseta Front Romeus neljapäeval, finaal laupäeval.

"Pidime täna olema lennuki peal, aga ei olnud. Füsioterapeut Sirli Hinn arvas, et Dew Touril saadud sinika tõttu, mis tekitab kükitades kergelt valu, oleks mõistlik praegu rahulikult võtta ning keskenduda X-Mängudeks ja MM-iks," rääkis Delfile Kelly treenerist isa Tõnis Sildaru.

Ta kinnitas, et vigastus siiski nii tõsine ei ole, et 24. jaanuaril algavaid X-Mänge ohustaks. Kelly on USA-s Aspenis toimuvaks ekstreemspordi tähtsaimaks võistluseks saanud kutse kõigile kolmele alale: pargisõidule, rennisõidule ja Big Airi hüpetele. Pargisõidus tuli ta seal kuldmedalile 2016. ja 2017. aastal, viimati võitis ka Big Airi hüpetel hõbemedali. 2017. aastast pärineb ka Kelly Big Airi hõbemedal Euroopa X-Mängudelt Norras Hafjellis.

Täiskasvanute maailmameistrivõistlused, kus Sildaru osaleb esimest korda, toimuvad 1.-10. veebruarini Utah's.