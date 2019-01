Kui X-Mängudel on noor eestlanna varemgi võistelnud, siis üle aasta toimuv täiskasvanute MM on tema jaoks esmakordne kogemus.

"Ma olen väga elevil ja mul on väga hea meel, et lähen tagasi X-Gamesile ja samuti, et saan võistelda ka oma esimesel MM-il, nii et olen väga põnevil," sõnas Sildaru.

Hiljuti Dew Touril saadud sinikas jättis 16-aastase Sildaru viimaselt MK-etapilt kõrvale, ent praeguseks on pisivigastus paranenud.

"Kui oli aeg Prantsusmaale minna, siis andis sinika koht tunda, aga praegu on juba kõik täiesti okei."

Vaata kogu intervjuud Delfi TV-st!