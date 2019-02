DELFI VIDEO PARK CITY'ST | Tõnis Sildaru pargisõidu võistluse tühistamisest: see oli FIS-i otsus varupäeva mitte jätta

„Põhimõtteliselt oli kõva arutelu. Peamised koondised, kelle põhjal otsus tehti olid Kanada ja Venemaa,“ selgitas Kelly Sildaru treenerist isa Tõnis Sildaru, et pargisõidu võistluse lõplikul tühistamisel sai kaalukeeleks kahe suurriigi otsus neljapäeval oma sportlased kindlasti koju viia.

„Venemaa puhul võis tegemist olla viisaküsimusega. Kanada puhul jäi mulje, et nad ei olnud võistluse korraldusega siin rahul,“ rääkis Tõnis Sildaru otsuste tagamaadest.

„Ega võistkondadele ja riikidele ei saa nende tegevust pahaks panna. See oli FIS-i poolt öeldud, et varupäeva ei ole, mis on iseensest kummaline. Isegi MK-etappidel on varupäevad. Ei oska väga palju kaasa öelda,“ lisas ta.

Pargisõidu tühistamise järel on Kelly Sildaru endiselt seisus, kus ta ei ole saanud täiskasvanute tiitlivõistlustel teha ühtegi starti. Teadupärast jagab Eesti Olümpiakomitee EOK sportlaste palka just tiitlivõistluste medalite põhjal. Sel MM-il on Sildarul võimalik medalit püüda veel rennisõidus, kuid sealt edasi tuleb järgmine säärane võimalus alles kahe aasta pärast Hiinas.

„Kui Kelly oleks pargisõidus osalenud, siis see ei oleks tähendanud, et tulemus oleks hea olnud,“ ei tahtnud Tõnis Sildaru kohe nõus olla väitega, et sisuliselt kindel olnud sportlase palk võeti Kellyl käest.