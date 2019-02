„Mingid tiimid pidid lahkuma. Kui oleks olnud ainult üks võistkond, kes peab ära minema, siis võistlus toimuks,“ avaldas Kelly Sildaru, kes osales samuti tiimijuhtide koosolekul.

Sildaru sõnul oli esialgu rohkem võistkondi, kes pidid neljapäeval kodumaale lendama, kuid mitmed suutsid enda plaanid ringi teha. „Hommikul oli rohkem tiime, kes pidid lahkuma. Osad oleksidki saanud piletid ümber vahetada,“ rääkis Sildaru.

FIS-i otsuse järel oli Sildaru ilmselgelt löödud, kuid tegi kõige juures siiski vaprat nägu. „Muidugi olen kurb ja olen pisut pettunud,“ tõdes ta.

MM-il on eestlannal jäänud veel üks võimalus. Nimelt on neljapäeval kavas veel rennisõidu kvalifikatsioon ja laupäeval finaal. „Arvan, et rennisõit võiks kindel olla. Isegi kui lund sajab, siis ei tohiks hooprobleemi olla,“ arvas ta.