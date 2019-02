DELFI VIDEO PARK CITY'ST | Kelly Sildaru ronis stardipaigast kõvasti kõrgemale, kuid kummaliselt ehitatud rada jäi siiski peale

„Kui üleval on torn, kust peaks sõitu alustama, siis mina tulin veel kõrgemalt. Kõrgemalt kui eile,“ tunnistas Sildaru Delfi Spordile antud videointervjuus, et ta ronis stardipaigast kõvasti kõrgemale, kuid hoog jäi ikka puudulikuks. „Teen lihtsalt switch 540 ja hüppan nukki. Eile oli samamoodi. Täna mõtlesin, et alustan hoovõttu kõrgemalt. Ei olnud parem.“

Kuigi Sildaru võttis võrreldes teistega kõrgemalt hoogu, siis vajalikku kiirust ta siiski kokku ei saanud, kuna enne hüppesse minekut oli liiga pikk lauge osa, kus kergematel sportlastel hoog ikkagi rauges.

„Hüpe on ehitatud hästi laugele osale. Eile oli isegi meestel probleeme. Teistel ei tundu siiski nii suur probleem olevat nagu mul,“ tõdes Sildaru.

Viimati pidi ta liiga väikese hoo tõttu võistluse ära jätma kaks aastat tagasi, kui Norra X-Mängudel jäi startimata pargisõidu võistlustel. Big Airis ta toona osales, kuid seal sai ta vajaliku hoo sisse tänu Uus-Meremaa koondise treenerile, kes andis talle hoogu juurde. Rahvusvahelise Suusaliidu FIS-i võsitlustel on kõrvalise abi kasutamine aga keelatud.

„Viimati X-Mängudel oli ka pargisõidus raske hoogu saada, kuid ei olnud siiski nii raske,“ rääkis Sildaru, kes on reeglina suutnud keerulised olukorrad enda kasuks kallutada.