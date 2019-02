DELFI VIDEO PARK CITY'ST | Kelly Sildaru: pargisõidu rada on oodatust parem

„Rada on parem, kui ootasin. Räägiti, et see võib väga aegalne olla. Tegelikult hooga probleeme ei olnud. Mulle meeldivad reilid ka. Olen päris rahul,“ tunnistas Sildaru.

Pühapäevase trenni ajal ja eel sadas ka kergelt lund, kuid suures plaanis toimus trenn soovitud moel. „Siiamaani ei ole hooga probleeme olnud. Äkki ei tule. Pigem lumesadu ei seganud. Hoogu oli,“ lisas ta.

Kuna Sildaru proovis treeningkorrast maksimumi võtta, siis konkurentide tegemiste jälgimiseks väga palju aega ei jäänud.

Teisipäevase kvalifikatsiooni eel seisab ees veel üks treeningkord. Esmaspäeval saavad kõik harjutada maksimaalselt neli tundi.