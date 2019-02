DELFI VIDEO PARK CITY'S | Kelly Sildaru: pingelangus on väga suur, see on peaaegu kõige emotsionaalsem võit

„Ma ei olnud päris kindel enne viimast sõitu, kas peaksin switch 1080 tegema, kuna ma ei olnud seda varasemalt teinud,“ tunnistas Kelly võistluse järel, et uus trikk tõi talle lõpuks viimase laskumisega võidu. „Kui nägin, et Rachael (Karker) ei parandanud enda skoori, siis teadsin, et kolmas koht on kindel. Teadsin, et mul ei ole midagi kaotada.“

„See nädal on päris raske olnud. Esmalt ei saanud ma Big Airis võistelda ja seejärel jäi pargisõit ära. Ootasin väga rennisõidu võistlust. Mul on väga hea meel ja päris suur pingelangus,“ tunnistas tas.

Karjääri kõige suuremaid ja emotsionaalsemaid võite ritta seades tõdes Kelly, et seekordse triumfi kõrvale pääseb ainult esimene võit X-Mängudel.

„Kõige emotsionaalsem oli esimesel aastal X-Mängude võitmine. Seekordne on peaaegu esimesel kohal,“ tõdes ta lõbusalt.

Järgmisel nädalal Calgary's toimuva rennisõidu MK-etapi jätab Kelly nüüd vahele ning tuleb paariks nädalaks koju puhkama. Eestisse saabutakse esmaspäeva õhtul umbes 20.30.