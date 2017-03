Norra X-Mängudel Big Air hüpetes hõbemedali võitnud Kelly Sildaru viis freestyle-suusatamise täiesti uuele tasemele. Esimese naisena tegi ta ära trikid Switch 1260 grab'iga ning Switch 1440.

Viimase eest anti küll vaid 27 punkti, kuid seda haarde puudumise tõttu. Võidust jäi eestlannat lahutama vaid kolm punkti.

"Mul on väga hea meel, et nii läks. Alguses polnud ma kindel, et siin üldse võistelda saan. Eriti õnnelik olene selle üle, et tegin täna kaks täiesti uut trikki. Väga hea tunne on," rääkis Sildaru Eesti ajakirjanikele.

"1440-kraadise hüppe eel pabistasin alguses ja mõtlesin, kas see mul üldse välja tuleb. Kui juba õhus olin, lootsin, et teen ära ja kui maandusin, oli väga hea meel. Punkte sain vähe, sest ei saanud haaret kätte ja maandumine andis soovida."

Suured tänusõnad võlgneb Sildaru Uus-Meremaa treenerile Brad Prosserile, kes talle täna oma keharaskusega hoogu lükkas. "Ilma temata poleks ma nii palju hoogu saanud. Tegime talle eile ettepaneku, et ta võiks appi tulla. Ta oli kohe nõus."

Vaata pikemat intervjuud Kellyga videost!