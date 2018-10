DELFI VIDEO | Kelly Sildaru tegi esmakordselt ära uue vinge triki, vend Henry sai samaga hakkama

Juunioride MM-i järel jättis Kelly teatavasti Big Airi MK-etapi vahele ning keskendus harjutamisele. Uus-Meremaal peetigi seejärel 25 päeva pikkune treeninglaager, kus korrati peamiselt vanu trikke, kuid õpiti ka uusi.

Kui eelmisel hooajal hakkasid naiste konkurentsis aina rohkem sportlasi tegema kahekordset cork'i, siis seda õppis nüüd Uus-Meremaal ka eestlanna. Nagu ta koju jõudes tunnistas, siis tuli trikk ka välja.

“Pärast võistlust tegime veel trenni. Suusatasime palju. Proovisin teha vanu trikke. Duublit (kahekordset cork'i) proovisin. Hästi tuli välja. Ise olen rahul,“ tunnistas Kelly, et sooritus pakkus talle rahulolu.

Lisaks Kellyle tegi Uus-Meremaal nüüd kahekordse corki ära ka tema noorem vend Henry. “Henry tegi ka duublit. Ta tegi isegi paremini. Kui mina tegin ainult ühte moodi, siis tema aga kahte erinevat moodi,“ tunnistas Kelly.

Kodumaale jõudnud Kellyl on nüüd umbes üks kuu aega, et valmistuda järgmisteks võistlusteks. Taas astub ta areenile 4. novembril Itaalas, kui Modenas on kavas Big Airi MK-etapp. Seejärel ootab 22.-24. novembrini ees tema trumpala pargisõidu hooaja esimene MK-etapp. See jõuproov on kavas Austrias Stubais.