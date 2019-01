DELFI VIDEO | Kelly Sildaru tegi ajalugu ja püstitas X-Mängudel fenomenaalse rekordi

View this post on Instagram

Võimas Kelly! 🥇👍 Kelly Sildaru püstitas ulmelise sõiduga X-Mängude rekordi ja võitis kolmanda kuldmedali! 👏👏 📸 Gabriel Christus / ESPN Images #delfisport #kellysildaru #xgames #aspen #slopestyle #aspenxgames #aspenxgames2019