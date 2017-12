DELFI VIDEO | Kelly Sildaru olümpiast: lootus on alati, küsimus on selles, kas on mõtet riskida

Eesti aasta noorsportlaseks kuulutatud Kelly Sildaru sõnul oleks ta teoreetiliselt võimeline olümpiamängudel startima, kuid tervise ja tuleviku huvides tehti otsus seda mitte teha.

"Raske on olla lumest eemal, aga praegu teengi jõusaali ja esimesi samme murdmaasuuskadel. Praegu läheb kõik plaanipäraselt ja ma ei jõua oodata seda, millal olen tagasi lume peal!" rääkis Sildaru.

Sildaru tõdes, et teoreetiliselt võiks ta PyeongChangi olümpial starti tulla, aga see kätkeks endas lihtsalt liiga suurt riski. "Lootus on alati, küsimus on selles, kas on mõtet riskida. Kuna olen veel nii noor ja tõenäoliselt on mul veel paljud olümpiad ees, siis ma lihtsalt ise arvan, et ei ole mõtet riskida. Kõige tähtsam on tervis."

15-aastane Sildaru tõdes, et julges unistada ka aasta naissportlase tiitlist. "Aga arvan, et Julia vääris seda. Pettunud ei ole."

