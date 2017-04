DELFI VIDEO ITAALIAST: Kelly Sildaru: ükski võit ei tule kunagi kergelt

Kelly Sildaru kandis Itaalias pargisõidu juunioride MM-il favoriidiseisuse auga välja ning kuigi tasemevahe teise koha omanikuga oli ilmne, siis kergelt täna neiu enda sõnul võit ei tulnud.

"Võit ei tule kunagi kergelt. Alati peab andma endast parima," lausus Sildaru pärast medalitseremooniat Eesti ajakirjanikele.

Sildaru kindlustas oma esikoha juba esimese laskumisega, mille kohtunikud hindasid 94 punkti vääriliseks. Hõbeda ja pronksi jagasid ära rootslanan Jennie Lee Burmansson ja ameeriklanna Caroline Claire, kes said avalaskumise eest 84 punkti. Sildaru pani veel viimasele hüppele vunki juurde ja kogus 95,33 silma.

Kelly sõnas, et ei olnud võidus päris kindel kuni rootslanna viimase laskumiseni. "Alati on võimalus, et keegi teeb su tulemuse üle," ütles ta.

Esimest korda elus viidi Sildaru dopingukontrolli. Kelly tunnistas, et kogemus oli uus ja harjumatu. "Iga asjaga on nii, et kui sa seda varem teinud pole, on see harjumatu," ei teinud ta kohustuslikust protseduurist suurt numbrit.

Suurt tähistamist Sildarudel täna plaanis pole. Selle asemel sukeldub Kelly õhtul hoopis õpikute maailma.