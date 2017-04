DELFI VIDEO ITAALIAST: Kelly Sildaru avaldas kava, millega ta homme juunioride MM-i kulda püüab

Freestyle-suusataja Kelly Sildaru tänane treening Chiesa in Valmalencos oli planeeritud kahe ja poole tunni asemel vaid pooletunnine, sest ajakava nihke tõttu kamandati suusatajad mäelt maha, et see homseks võistluseks korda saada.

Tüdrukute pargisõidu treening, mis ajakava järgi pidi algama Eesti aja järgi kell 13, startis alles 16.30, sest ka hommikune poiste kvalifikatsioon oli hiljem alanud. Elutempot dikteerivad siin fikseeritud ajad, mil viimane gondel mäelt alla külla tuleb, seega kästi juba kell 17 sportlastel nõlv töölistele vabaks teha. "Ikka oleks parem olnud, kui saanuks kauem harjutada, aga mulle sellest tegelikult piisas. Sain kaks korda oma võistlussõidu täiuslikult läbi teha. Ootamise ajal sõitsime Henry ja teiste sõpradega lihtsalt ringi. Vahel on ka tore niisama puude vahel sõita," rääkis Sildaru Eesti ajakirjanikele. Sildaru homne võistluskava näeb välja järgmine: esimesele käsipuule tuleb ta selg ees 270-kraadise hüppega peale ja sama hüppega maha. Järgneb hüpe, kus Kelly teeb selg ees 900-kraadise triki ehk Switch 900. Mäega risti olevale reilile läheb ümberhüppega peale ja 180-kraadiga maha. Viimasele reilile hüppega peale ja 270-kraadiga maha. Kava naelaks on viimasel hüppel sooritatav Switch 1080 ehk selg ees hüppesse ja kolm kraadi ümber telje. Homne kvalifikatsioon algab Eesti aja järgi kell 11, kuid Itaalias pole ükski algusaeg kivisse raiutud. Delfi hoiab homme lugejaid arengutega kursis otseblogi vahendusel.