DELFI UUS-MEREMAALT | Kelly Sildaru tegi rennisõidus superesituse ning tõusis olümpia eel ka sel alal tipptegijate sekka

Sildaru asus võistlus avalaskumise järel juhtima, kui ta teenis 90,20 punkti. Avavooru järel andiski see liidrikoha. Teisel laskumisel suutis mullu Oslo X-mängudel rennisõidus võidutsenud Sharpe aga koguda 91,00 silma ja see oligi lõpuks võidutulemus. Sildaru teine laskumine oli väärt 88,40 punkti.

Kuigi Sildaru jäi napilt võiduta, siis andis ta aimu, et võib veebruaris toimuvatel olümpiamängudel ka sel alal kõrges mängus kaasa lüüa.

Cardronas kerkis kolmandana poodiumile tänavu Aspeni X-mängudel võidutsenud Marie Martinod 84,40 silmaga. Neljas oli ameeriklanna Annalisa Drew 82,80 silmaga, viies ameeriklanna Carly Margulies 81,00 punktiga ning kuues Sotši olümpiavõitja ja neljakordne Aspeni X-mängude võitja Maddie Bowman 80,00 silmaga.

Rennisõidu lõppseis:

1. Cassie Sharpe (Kanada) 91,00

2. Kelly Sildaru (Eesti) 90,20

3. Marie Martinod (Prantsusmaa) 84,40

4. Annalisa Drew (USA) 82,80

5. Carly Margulies (USA) 81,00

6. Maddie Bowmann (USA) 80,00

Rennisõit Cardrona MK-etapil

Viimasena mäest alla tulnud Kexin Zhang teenib 74,80 punkti, mis annab talle 9. koha.

Demidova saab 65,00 punkti ning läheb 13. kohale.

Tabelitipp püsib muutumatuna. Head esitust võib veel oodata viimasena startivalt hiinlannalt ning venelanna Valeria Demidovalt.

Võistlsue lõpuni on veel umbes 10 minutit aega, kuid tundub, et mäel ei ole enam naisi, kes suudaks Kelly Sildaru teist kohta ohustada.

Rennisõidu seis (teisest ringist on pooled naised oma sõidu teinud):1. Cassie Sharpe (Kanada) 91,002. Kelly Sildaru (Eesti) 90,203. Marie Martinod (Prantsusmaa) 84,404. Annalisa Drew (USA) 82,805. Carly Margulies (USA) 81,006. Maddie Bowmann (USA) 80,00

Soosikute ringi kuuluv Annalisa Drew saab teisel laskumisel kirja 82,80 punkti, mis viib ta neljandaks.

Tänavune X-Mängude võitja Marie Martinod saab teisel sõidul 84,40 punkti ning läheb kolmandaks.

Sildaru teine sõit on väärt 88,40 punkti. Seega võitu küll täna ei tule, kuid suurepärane võistlus igatahes!

Naiste hulgas maailma parimaks rennisõitjaks peetav Cassie Sharpe näitab oma taset ning läheb 91,00 punktiga liidriks. Seega läheb ta Sildarust ette ainult 0,80 punktiga.

Rennisõidu seis esimese ringi järel:1. Kelly Sildaru (Eesti) 90,20 punkti2. Cassie Sharpe (Kanada) 85,20 punkti3. Maddie Bowman (USA) 79,00 punkti4. Anais Caradeux (Prantsusmaa) 76,00 punkti5. Kexin Zhang (Hiina) 72,40 punkti6. Brita Sigourney (USA) 69,60 punkti

Esimese ringi viimasena saab hiinlanna Kexin Zhang kirja 72,40 punkti, mis viib ta 5. kohale. Tegemist on väikestviisi üllatusega.

Esimene ring hakkab lõppema ning nagu ennustatud, siis tabeli tipp püsib muutumatuna.

Rachel Karker läheb 63,80 punktiga seitsmendaks.

Rennisõidu seis: Kelly Sildaru (Eesti) 90,20 punkti Cassie Sharpe (Kanada) 85,20 punkti Maddie Bowman (USA) 79,00 punkti Anais Caradeux (Prantsusmaa) 76,00 punkti Brita Sigourney (USA) 69,60 punkti Yurie Watabe (Jaapan) 65,60 punkti

Esimese sõidu on praeguseks sooritanud 17 naist. Kokku on stardis 30 naist. Praeguseks on tugevamad oma esimese laskumise teinud ning järgnevad sportlased ei tohiks tabeli tippu trügida.

Vahepeal ka üks kukkumiseta sõit – Elisabeth Gram läheb 61,40 silmaga seitsmendaks.

Üheks soosikuks oleva Annalisa Drew sõit ebaõnnestub samuti ning kirja läheb 24,00 punkti.

Martinod näitab head kõrgust, kuid tema sõit ei ole puhas ja sisse tuleb ebaõnnestumisi. Martinod teenib ainult 44,20 punkti, mis viivad ta 10. kohale.

Tugev jaapanlanna Yurie Watabe teenib ainult 65,60 punkti. Nüüd tuleb rajale tänavuse aasta Aspeni X-Mängude võitja Marie Martinod.

Üheks soosikuks olev Rosalind Groenewoud ebaõnnestus ning kirja läheb ainult 11,20 punkti.

Sildaru teenib koguni 90,20 punkti ja läheb võistluse liidriks!!

Kelly Sildarul sõit tehtud - esitus oli väga puhas ja siit võivad tulla korralikud punktid. Tundub, et Sildarul õnnestus ära teha kogu plaanitud kava.

Tänavune maailmameister Ayana Onozuka teenib 55,60 silma ja läheb praegu kuuendaks.

Neljakordne X-Mängude võitja ning Sotši olümpiavõitja Maddie Bowman läheb 79,00 punktiga teiseks.

Prantslanna Anais Caradeux läheb 76,00 silmaga teiseks. Kaks naist veel ning seejärel on Kelly Sildaru esimene laskumine.

Sharpe läheb 85,20 punktiga võistluse liidriks. Teine on nüüd Brita Sigourney 69,60 silmaga.

Carly Margulies ja Keltie Hansen kukuvad. Nüüd on ühe soosiku Cassie Sharpe'i kord.

Kodupubliku lemmik Janina Kuzma alustab hoogsalt, kuid paneb ühel maandumisel käe maha ning 59,00 punkti on tõsiasi.

Favoriitide sekka kuuluv ameeriklanna Brita Sigourney teeb esimesel laskumisel kindla peale esituse ning teenib 69,60 punkti.

Rowlandsi sõit ebaõnnestub - britt kukub poolel maal.

Esimesena läheb rajale Suurbritannia freestyle-suusataja Madison Rowlands.

Võistluspaigas on kaks kraadi külma. Kui eelnevatel päevadel on olnud probleeme, et renn läheb päeva peale pehmeks, siis täna on võistlusareen üsnagi heas seisus.

Naised on finaaliks valmis. https://twitter.com/FISfreestyle/status/903422154829512704

Naiste soojendus veel käib. Kui kõik püsib graafikus, siis peaks võistlus algama Eesti aja järgi kell 4.10.

Naiste rennisõidu stardijärjekord:1. Madison Rowlands (USA)2. Brita Sigourney (USA)3. Janina Kuzma (Uus-Meremaa)4. Carly Margulies (USA)5. Keltie Hansen (Kanada)6. Cassie Sharpe (Kanada)7. Anais Caradeux (Prantsusmaa)8. Maddie Bowman (USA)9. Ayana Onozuka (Jaapan)10. Kelly Sildaru (Eesti)11. Rosalind Groenewoud (Kanada)12. Jeanee Crane-Mauzy (USA)13. Yurie Watabe (Jaapan)14. Marie Martinod (Prantsusmaa)15. Annalisa Drew (USA)16. Elisabeth Gram (Austria)17. Brittany Hawes (Uus-Meremaa)18. Yu-Jin Jang (Lõuna-Korea)19. Rachel Karker (Kanada)20. Elizavetta Tšesnokova (Venemaa)21. Rachael Anderson (Kanada)22. Natasha Drury (Uus-Meremaa)23. Allison Welsh (USA)24. Laila Friis-Salling (Taani)25. Elizabeth Marian Swaney (Ungari)26. Valeria Demidova (Venemaa)27. Maggie Little (Uus-Meremaa)28. Meng Wu (Hiina)29. Molly Summerhayes (Suurbritannia)30. Kexin Zhang (Hiina)

Naised on hakanud enda võistluse eel sooja tegema.

Meeste sõit on lõppenud. Finaalis näitas parimat minekut ameeriklane Alex Ferreira, kes kogus 93,40 punkti. Teise koha saavutas 90,20 silmaga prantslane Kevin Rolland ning kolmandana kerkis poodiumile 88,60 punkti kogunud kanadalane Simon D'Artois. https://twitter.com/FISfreestyle/status/903408443171667969

Meeste võistluse kvalifikatsioon on Cardronas alanud. Kokku on meeste kvalifikatsioonist osa võtmas 35 sportlast. Edasi finaali saab neist 10. Meeste finaal algab Eesti aja järgi kell 2.00. Naiste võistluse algusajaks on endiselt märgitud Eesti aja järgi 4.10.

