DELFI UUS-MEREMAAL | VIDEO: avaldati pargisõidu olümpiarada. Kas suurriigid keeravad olukorra enda kasuks?

Pyeongchangi taliolümpiamängude alguseni on veel aega üle viie kuu, kuid freestyle-suusatamise pargisõidus osalevad sportlased juba teavad, millisel rajal nad võistlema hakkavad. Tavapäraselt näevad sportlased võistlusrada üsna vahetult enne jõuproovi ning reeglina ei ole neil viis kuud enne võistlust täpselt aimu, millistel reilidel tuleb sõitma hakata.

Uus-Meremaal Cardronas toimuval MK-etapil tehti ühel tiimijuhtide koosolekul olümpiamängude rada juba avalikuks. Piltide pealt näidati ära, millised reilid olümpiarajale tulevad ning samamoodi tutvustati ka hüppeid. Pyeongchangis kasutatakse pargisõidu rajal muuhulgas ka rennisõidu seina, kust on samuti võimalik hüpata.

Kui hüpped on reeglina ikka sarnased, siis reilid on igal pool erinevad. Kuna nüüdseks on kavandatav olümpiarada kõigile teada, siis võib eeldada, et mõned suuremad riigid ehitavad endale olümpiaraja koopia, et lihvida oskusi just ehitatava olümpiaraja tarbeks.

“Pigem mind üllataks, kui keegi seda rada endale ei ehitaks,“ tunnistas Kelly Sildaru treenerist isa Tõnis Sildaru, et suurematel koondistel on vastav võimekus kindlasti olemas.

Vaata klippe olümpiaraja plaanidest (videos alates 1.15 kuni 1.33) Sildarude värskest videoblogist.