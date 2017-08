DELFI UUS-MEREMAAL | Vend Henry teeb rennisõidus Kelly Sildarule ühes aspektis silmad ette

Uus-Meremaal Cardronas kulgeb sel nädalal Sildarude elu rennisõidu rütmis. Kui seni tehti võrdselt pargi- ja rennisõidu trenni, siis pärast pargisõidu võistlust pannakse rõhku ainult rennisõidule. Nii on lisaks Kellyle rennis trenni tegemas ka tema noorem vend Henry.

Kui Kellyt ootab neljapäeval ees elu esimene võistlus, kus ta võtab mõõtu rennisõidu maailma absoluutsetelt tippudelt, siis trennis utsitab teda tagant just noorem vend.

Nagu harjutuskorda jälgides selgub, siis mõne koha pealt teeb eelmisel nädalal sünnipäeva tähistanud Henry vanemale õele silmad ette.

Nimelt on rennisõidus äärmiselt oluline kõrguse saavutamine ehk heade hinnete teenimiseks tuleb kerkida võimalikult kõrgele renni kohale. Esiteks hindavadki kohtunikud ka saavutatud kõrgust ning teiseks võimaldab kõrgemale hüppamine teha ka keerukamaid trikke.

Just esimese hüppe kõrgus on see, kus Henry näitab lennukamat minekut. “Henry on samuti rennisõiduga väga hästi kohanenud,“ kiidab treenerist isa Tõnis Sildaru.