DELFI UUS-MEREMAAL | Tõnis Sildaru rennisõidu imetulemusest: läks üle ootuste hästi

Kelly ja Tõnis Sildaru on pakkunud Eesti spordifännidele hulgaliselt ilusaid hetki.

Freestyle-suusataja Kelly Sildaru treenerist isa Tõnis Sildaru rääkis enne Cardrona MK-etapi rennisõitu, et hea oleks koht kaheksa parema seas. Reaalsuses saavutas Kelly aga koguni teise koha.

“Läks üle ootuste hästi,“ tunnistas ta võistluse järel. “Tippkonkurentsis nii kõrge koht saada on suurepärane.“

Samas avaldas Tõnis, et Kelly sõit ei õnnestunud kõige paremini. Seejuures lisas ta veel, et ka konkurendid on palju paremaks võimelised.

“Paljud kukkusid ning tegelikult on paljud paremaks võimelised. Võistluse võitnud Cassie Sharpe on samuti paremaks võimeline. Samas on ka Kelly võimeline juurde panema,“ leidis Tõnis.