DELFI UUS-MEREMAAL | Tõnis Sildaru: jääme oma põhimõtete juurde, et alati täiega

Kelly Sildaru tegi Uus-Meremaal oma MK-sarja debüüdi, kui ta jõudis päeva parima tulemusega (92,80 punkti) pühapäevasesse finaali. Kvalifikatsiooni avasõit eestlannal aga ebaõnnestus ning avalaskumise järel oli ta alles 12. kohal (edasi finaali sai 8 paremat).

Teises sõidus midagi tagasi hoidma ei hakatud ning treenerist isa Tõnis Sildaru sõnul jäädi esialgse kava juurde.

“Korra käis mõte peast läbi, et teha lihtsam sõit. Kokkuvõttes ei tahtnud me aga järgi andma ning läksime tegime oma ära. Kui ei oleks oma välja tulnud, siis pole midagi teha. Alati ei saa ju ka hästi minna. Jääme oma põhimõtete juurde, et alati täiega,“ rääkis Tõnis Sildaru võistluse järel

Esimese sõidu ebaõnnestumise põhjustas Tõnis Sildaru sõnul see, et Kelly esimese võistlussõidu ja viimase treeningsõidu vahele jäi suure võistlejate hulga tõttu umbes tund.

“Kuna päike läks selle ajaga pilve taha ning lumi läks kõvemaks, siis muutus ka rada kiiremaks. Muidu on siin hooga ikka veidike probleeme olnud, kuid nüüd oli hoogu liiga palju,“ sõnas Tõnis Sildaru.

Teiseks sõiduks trikkide osas järelandmisi ei tehtud ning Tõnis Sildaru sõnul oskas Kelly teises sõidus lihtsalt hooga arvestada.