DELFI UUS-MEREMAAL | Sildarule edu toonud trikid ja olümpiavõitja uus tulemine

Kelly Sildaru näitas Cardrona MK-etapi kvalifikatsioonis parimat minekut. Kui avalaskumisel oli eestlannal ootamatult palju hoogu ja liiga pikkade õhulendude tõttu läks maandumisel raskeks (eriti viimasel hüppel), siis teisel laskumisel oli eestlanna esitus kindlalt päeva parim.

Sildarule tõid kvalifikatsioonis 92,80 punkti järgmised trikid:

Esimene reil: backside 360 switch up.

Teine reil: left side 450 to switch.

Kolmas reil: switch left 270 to backside 270 safety.

Esimene hüpe: right 7 reverse tail grab.

Teine hüpe: left 9 tail grab.

Kolmas hüpe: switch left 1080, high mute grab.

Kui Sildaru võit kvalifikatsioonis ja tugeva šveitslanna Giulia Tanno teine koht olid igati ootuspärased, siis küllaltki ootamatult sõitis päeva kolmanda tulemuse välja Sotši olümpiavõitja Dara Howell.

22-aastane Howell võitis veel 2015. aasta Aspeni X-mängudel pargisõidus pronksmedali, kuid viimased hooajad ei ole talle kõige edukamad olnud. Mullusel hooajal jõudis ta MK-sarjas kümne parema sekka ainult korra, kui ta saavutas Seiser Almis 6. koha. Samas tasub meenutada, et Seiser Almi võistluse ajal toimusid Aspenis X-mängud ehk absoluutsed tipud ei olnud Itaalias kohal.

MK-sarjas jõudis Howell viimati esikolmikusse 2013. aasta 21. detsembril, kui ta võitis Copper Mountaini etapi pargisõidus.

Kvalifikatsiooni järel oligi 2014. aasta olümpiavõitja tõenäoliselt kõige õnnelikum. Kanadalanna tunnistas ka ise, et ta on ülimalt rõõmus ning edu tagas talle agressiivne sõit teisel laskumisel.

Naiste pargisõidu finaal on Cardronas kavas Eesti aja järgi pühapäeval kell 3.30.

Finaali stardijäjekord:

1. Tiril Sjastad Christiansen (Norra)

2. Yuki Tsubota (Kanada)

3. Johanne Killi (Norra)

4. Maggie Voisin (USA)

5. Jennie-Lee Burmansson (Rootsi)

6. Dara Howell (Kanada)

7. Giulia Tanno (Šveits)

8. Kelly Sildaru (Eesti)