DELFI UUS-MEREMAAL | Naiste rennisõidus oleks kindel valitseja, kuid asjas on üks suur "aga"

Freestyle-suusatamise rennisõidus läbilööki üritaval Kelly Sildarul tuleb sel alal konkureerida mitmete kõvade tegijatega. Tõenäoliselt võiks sel alal olla ka konkreetne valitseja, kuid 24-aastane kanadalanna Cassie Sharpe kipub üleliia komistama.

Kui panna lihtsalt naisrennisõitjate tiitlid ritta, siis peaks kõige kõvem tegija olema 23-aastane ameeriklanna Maddie Bowman. Reaalsus on aga selline, et 2014. aastal Sotši olümpial triumfeerinud ning aastatel 2013-2016 Aspeni X-mängudel võidutsenud Bowman on jäänud oma tasemele pidama ning ei ole suutnud järgmist sammu astuda.

Järgmise sammu on astunud aga 33-aastane prantslanna Marie Martinod ja 29-aastane jaapanlanna Ayana Onozuka. Kui aastaid noppisid Martinod ja Onozuka kahvatumaid medaleid Bowmani järel, siis sel aastal võitis Martinod Aspeni X-mängudel kuldmedali ning Onozuka krooniti Sierra Nevadas maailmameistriks.

Oskuste poolest peaks aga kõige kõvem tegija olema esimesena mainitud Sharpe. Reaalsuses on kanadalannal ette näidata aga ainult üks suur tiitel – 2016. aastal võidutses ta Oslo X-mängudel. Nii teebki Sharpe rennis naiste seas kõige keerukamaid trikke, kuid liigagi tihti ei suuda ta lõpuni jalgel püsida.

Nii võibki naiste rennisõidu kohta öelda, et kui Sharpe jääb püsti, siis ta ka võidab. Kui tulevad sisse eksimused, siis on viimasel ajal võitnud Martinod või Onozuka. Bowmani võimalusi sel hooajal enam väga kõrgeteks ei loeta.

Praegused maailma parimad naissõitjad

Maddie Bowman (USA, 23-aastane) – Sotši olümpiavõitja, Aspeni X-Mängude võitja 2013–2016

Marie Martinod (Prantsusmaa, 33) – Sotši olümpiahõbe, Aspeni X-Mängude võitja 2017

Ayana Onozuka (Jaapan, 29) – Sotši olümpiapronks, maailmameister 2017, Aspeni X-Mängude hõbemedalist 2015–2017

Cassie Sharpe (Kanada, 24) – Oslo X-Mängude võitja 2016

Brita Sigourney (USA, 27) – kolmekordne X-Mängude medalist

Annalisa Drew (USA, 24) – Aspeni X-Mängude pronksmedalist 2016

Rosalind Groenewoud (Kanada, 27) – maailmameister 2011, Aspeni X-Mängude võitja 2012

Devin Logan* (USA, 24) – MM-pronks 2017

*jääb nimetatutest ainsana Cardrona MK-etapilt kõrvale