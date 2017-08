DELFI UUS-MEREMAAL | MK-rada on X-mängude tasemel

Freestyle-suusataja Kelly Sildaru teeb nädalavahetusel oma MK-sarja debüüdi, kui ta asub võistlustulle Uus-Meremaal Cardronas. Eestlanna meelisalal ehk pargisõidus on rada umbes sama raskusastmega nagu X-mängudel.

Naiste pargisõidus on starti asumas 32 naist, kes asuvad esmalt joonele laupäeval Eesti aja järgi kell 5.00 kvalifikatsioonis. Pühapäeval kell 3.30 (taas Eesti aeg) toimuvasse finaali pääseb 8 naist.

Cardronas võistluspaik on Sildarudele varasemast tuttav ning mullu võitis Kelly seal Cardrona mängude raames kahel korral pargisõidu ning korra rennisõidus.

“Rada on ikka varasemate aastatega sarnane. Väga palju uut ei ole midagi leiutatud,“ tunnistas Kelly treenerist isa Tõnis Sildaru. “Raskusastme poolest võib öelda, et rada on X-mängudega samal tasemel.“

Sildaru suurtest konkurentidest on Cardrona nõlvad hästi tuttavad ka norralannal Tiril Sjaastad Christiansenile, kes on karjääri jooksul võitnud kahel korral pargisõidus Cardrona MK-etapi.