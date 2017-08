DELFI UUS-MEREMAAL | Mida peaks teadma rennisõidust?

Rennisõit. Foto: Dylan Martinez, REUTERS

Kui Kelly Sildaru valmistub oma esimeseks stardiks rennisõidu absoluutses tippkonkurentsis, siis on sobilik teha alaga ka veidi enam tutvust. Kui pargisõidu osas on eestlased tänu Sildarule juba teadlikumad, siis rennisõit on esialgu kindlasti veidike võõras.