DELFI UUS-MEREMAAL | Maailmameister loobus Kelly Sildaruga konkureerimast

Freestyle-suusatajad avavad võistlushooaja juba sel nädalavahetusel, kui Uus-Meremaal on kavas pargisõidu MK-etapp. Naiste pargisõidus on eesotsas Kelly Sildaruga suurem osa maailma tippe kohal, kuid on ka mõningad puudujad.

Tuntumatest tegijatest ei ole stardis 2015. aasta selle ala maailmameister ning jaanuaris Aspeni X-mängudel Big Airi hüpetes kuldmedali võitnud 21-aastane sakslanna Lisa Zimmermann. Puudu on ka 17-aastane šveitslanna Mathilde Gremaud, kes võitis tänavu kuldmedali Lillehammeri X-mängudel Big Airi hüpetes.

Kui nii Zimmermann kui ka Gremaud on alates kevadest olnud hädas raskete põlvevigastustega ja nende puudumine on igati loogiline, siis Uus-Meremaal ei ole ka kohal värsket maailmameistrit Tess Ledeux'i.

Eelmise hooaja lõpetuseks Sierra Nevadas pargisõidu MM-tiitli võitnud Ledeux'i jaoks oli eelmine hooaeg ülimalt edukas. Lisaks MM-kullale teenis ta jaanuaris Aspeni X-mängudel Sildaru järel pargisõidus teise koha ning mõned kuud hiljem võitis ta Lillehammeri X-mängudel samuti hõbemedali. Lillehammeris suutis prantslannat edestada kohalik staar Johanne Killi.

Seniste teadete kohaselt ei ole Ledeux'i segamas ükski vigastus ning prantslanna otsustas Uus-Meremaale lihtsalt mitte sõita. Sildaru eakaaslane võttiski viimati eestlannalt mõõtu jaanuaris Aspenis, kui ta jäi Sildarule alla. Kevadisest juunioride MMist loobus 15-aastane Ledeux samuti (toona sai Sildaru kaela kuldmedali).

Kui Sildaru alles alustab olümpiapunktide kogumist, siis Ledeux sai MM-karusselliga liituda juba jaanuaris (põhjus peitud sportlaste sünniaastates: Ledeux on sündinud 2001. aasta lõpus, kuid Sildaru 2002. aasta alguses) ja punkte on kogunenud hulgaliselt. Lisaks MM-tiitlile võitis Ledeux eelmisel hooajal ka Font Romeu MK-etapi.

Freestyle-suusatamises ei jagata küll sportlastele nimelisi olümpiapääsmeid, vaid Rahvusvaheline Suusaliit FIS jagab riikide kvoote. See ei muuda Ledeux'i jaoks aga midagi, kuna Prantsusmaa naistel on PyeongChangi olümpiale praeguse seisuga tagatud kaks kohta ja neid punkte on konkurentidel juba raske üle lüüa.

Samal ajal on paljud staarid Uus-Meremaal aga kohal. Kui mõned Sildaru konkurendid on endiselt vigastuse küüsis, siis traumast on paranenud kahekordne X-mängude kuldmedalist Tiril Sjaastad Christiansen. Kindlasti mäletab Eesti publik eredalt Sildaru esimest X-mängude kuldmedalit 2016. aastal, kui just Christiansen oli eestlanna suurimaks konkurendiks.

Eelmise hooaja pidi 22-aastane Christiansen põlvevigastuse tõttu sisuliselt tervenisti vahele jätma, kuid nüüd on ta taas rivis. Norralannadest on stardis ka juba eelpool mainitud Killi.

Uus-Meremaal on kohal ka tugevad šveitslannad Sarah Höfflin (eelmise hooaja MK-sarja võitja) ja Giulia Tanno (tänavuste Aspeni X-mängude Big Airi hüpete pronks) ning viimatisel Dew Touril Sildarule kõvasti konkurentsi pakkunud ameeriklanna Maggie Voisin (kahekordne X-mängude medalist).

Tuntumatest tegijatest leiab stardinimekirjast ka Sotši olümpiamängudel kuldmedali teeninud kanadalanna Dara Howelli, tuntud britid Isabel Atkini ja Katie Summerhayesi, juunioride MMil Sildaru järel hõbemedali teeninud rootslanna Jennie-Lee Burmanssoni ning Kanada lipu all sõitva eestlanna hea sõbranna Sofia Tchernetsky.

Naiste pargisõidu kvalifikatsioon on kavas Eesti aja järgi laupäeva esimestel tundidel (viimase otsuse järgi 5.00). Finaal sõidetakse pühapäeval Eesti aja järgi kell 3.30.