DELFI UUS-MEREMAAL | Maailma kuklapoolel teatakse kahte Eesti sportlast

Ott Tänak (vasakul) ja Kelly Sildaru on Uus-Meremaa spordisõprade jaoks tuntud nimed. Foto: Karli Saul

Eestis arutletakse tihti sportlaste populaarsuse üle. Kui Eestis on kuulsad ühed nimed, siis välismaal ei pruugi nad üldse kuulsad olla. Kui Uus-Meremaal veidike ringi liikuda ja anda aru, et oled pärit Eestist, siis paljud oskavad seepeale kosta, et tegemist on ju riigiga, kust on pärit Kelly Sildaru ja Ott Tänak.