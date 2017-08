DELFI UUS-MEREMAAL | Kollase liidrisärgi selga saanud Sildaru pääseb praeguse seisuga kindlalt olümpiale

Kelly Sildaru võitis freestyle-suusatajate hooaja 2017/18 esimese pargisõidu etapi ning sai selle tagajärjel enda selga ka MK-sarja liidri kollase särgi. Ühtlasi tõusis eestlanna praeguse seisuga kindlalt nende sportlaste sekka, kes pääsevad Pyeongchangi taliolümpiamängudele.

Kui eestlanna konkurendid alustasid olümpiamängudele pääsemiseks punkte koguma juba jaanuaris, siis eestlanna sai oma nooruse tõttu karussellile hüpata alles nüüd Uus-Meremaal.

Pargisõidus pääseb olümpiale 24 naist ning tänu Cardronas toimunud MK-etapile tõusis Sildaru selles pingereas teenitud 100 punktiga 17. positsioonile. Teatavasti kindlustab sportlane esmalt koha riigile ja seejärel otsustavad kohalikud ametimehed, keda olümpiale saata.

Olümpiamängude kvalifikatsiooni edetabelis on Cardronas toimunud võistluse järel jätkuvalt esikohal eelmisel hooajal kokkuvõttes MK-sarja võitnud 1šveitslanna Sarah Höfflin. Uus-Meremaal 19. kohaga piirdunud Höfflinil on koos 343 punkti.

Teisel kohal on selles arvestuses 325 punktiga Cardronas 5. koha saanud norralanna Johanne Killi. Kolmas on 266 silmaga seekordsest võistlusest eemale jäänud prantslanna Tess Ledeux. Esikolmikule järgneb 256 punktiga praegu põlvevigastust raviv rootslanna Emma Dahlström. Viimasel olümpiale viival kohal on Cardrona jõuproovi järel kogenud itaallanna Silvia Bertagna 78 silmaga.

Taas jagatakse pargisõidus MK- ja ühtlasi ka olümpipunkte 25.-26. novembrini Austrias Stubais. Austrias kavatseb Sildaru kindlasti stardis olla.