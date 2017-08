DELFI UUS-MEREMAAL | Kelly Sildaru pääses võimsa skooriga parimana finaali

Sildaru avasõit ebaõnnestus, kui ta sai kirja 68,20 punkti, millega ta oli avalaskumise järel alles 12. kohal. Teisel laskumisel oli Sildaru tulemuseks 92,80 punkti. Eestlanna oli ka ainus, kes kogus üle 90 silma.

Eesti aja järgi pühapäeval kell 3.30 algavasse finaali jõudsid veel šveitslanna Giulia Tanno, kanadalanna Dara Howell, rootslanna Jennie-Lee Burmansson, ameeriklanna Maggie Voisin, norralanna Johanne Killi, kanadalanna Yuki Tsubota ning norralanna Tiril Sjaastad Christiansen.

Kvalifikatsiooni tulemused:

Pargisõidu MK-etapp Cardronas

Nüüd jääb ära oodata veel kuue naise teise sõidu tulemused ja seejärel saab kvalifikatsioonile joone alla tõmmata!

Sildaru teeb teises sõidus ülivõimsalt päeva parima soorituse – 92,80 punkti viib Sildaru kvalifikatsiooni kindlaks liidriks!

Tiril Sjaastad Christiansen parandab samuti veike oma skoori – võrreldes avasõiduga tuleb juurde 0,20 silma. Christianseni parimaks skooriks on praegu seega 80,20, mis annab talle seitsmenda koha.

Kokkuvõttes viiendal kohal olev norralanna Johanne Killi parandab oma avasõidu skoori 0,40 silma võrra – punkte on tal nüüd 83,60 ning koht jätkuvalt viies.

Teises sõidus teeb suurepärase esituse Sotši olümpiavõitja Dara Howell, kes läheb 86,40 punktiga omakorda teiseks. Viimane edasipääseja on nüüd 77,20 silmaga Summerhayes. Sildaru on langenud 68,60 punktiga 13. positsioonile. Umbes 15-20 minuti pärast peaks kavas olema Sildaru teine ja ühtlasi viimane laskumine kvalifikatsioonis.

Seitsmendal kohal olev Katie Summerhayes saab teises sõidus skooriks 77,20 silma ehk ta parandab oma skoori 0,60 punkti võrra. Koht on endiselt seitsmes.

Avavooru järel samuti finaalkohalt väljas olnud ameeriklanna Maggie Voisin kogub teises sõidus 84,00 punkti ning läheb praegu kolmandale kohale. Viimase edasipääseja kohal on praegu ameeriklanna Darian Stevens 73,00 punktiga.

Esimese vooru lõpus teeb veel hea sõidu Sildaru järel juunioride MMil hõbemedali võitnud rootslanna Jennie-Lee Burmansson, kes läheb 84,60 silmaga 2. kohale. Sildaru on esimese vooru järel 12.Seis avavooru järel: Giulia Tanno (Šveits) 88,20 punkti Jennie-Lee Burmansson (Rootsi) 84,60 Johanne Killi (Norra) 83,20 Yuki Tsubota (Kanada) 81,80 Tiril Sjaastad Christiansen (Norra) 80,00 Katie Summerhayes (Suurbritannia) 76,60 Darian Stevens (USA) 73,00 Julia Krass (USA) 71,80 ...12. Kelly Sildaru (Eesti) 68,60

Sildaru esimene sõit ebaõnnestub – eestlanna saab skooriks ainult 68,60 punkti, mis viib ta 10. kohale. Kuna finišipaigast ei ole võimalik kogu rada näha ja teleülekannet kvalifikatsioonist ei toimu, siis ei saa kohe öelda, mis valesti läks. Kindlasti ebaõnnestus aga viimase hüppe maandumine. Seega tuleb teises sõidus kõvasti juurde panna, kuna edasi finaali saab 8 paremat.

Tabeli tippu on tulnud nüüd veel kaks norralannat: Johanne Killi on 83,20 silmaga platseerunud teiseks ja Tiril Sjaastad Christiansen 80,00ga kolmandaks.

Nüüd pannakse maha ka korralik märk – šveitslanna Giulia Tanno skooriks märgitakse 88,20 punkti, mis viib ta kindlalt liidriks. Teine on Summerhayes 76,60 ja kolmas Julia Krass 71,80 punktiga. Kokku on tulmuse kirja saanud 17 naist. Esimene sit on tegemata veel 15.

Uueks liidriks läheb Suurbritannia sõitja Katie Summerhayes, kes saab skooriks 76,60 silma.

Ameeriklanna Maggie Voisin jõuab kaasmaalannale Julia Krassile väga lähedale, kui saab skooriks 70,40 punkti.

Esimese laskumise on praeguseks sooritanud 9 naist. Esikohal on 71,80 punktiga ameeriklanna Julia Krass. Mullu MK-sarja võitnud šveitslanna Sarah Höfflin on 59,20 silmaga alles neljas. Sildaru on stardijärjekorras 26.

Naiste kvalifikatsioon on hoo sisse saanud. Soojenduse ajal võttis võistluspaigast võimust paks udu, kuid kvalifikatsiooni alguseks see mõnevõrra hajus ja sportlased said starti asuda.

Praegu on käimas naiste kvalifikatsiooni soojendus. Toome Kelly Sildaru esimese sõidu tulemuse kohe laskumise järel teieni.

