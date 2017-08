DELFI UUS-MEREMAAL | Kelly Sildaru debüüt rennisõidu tippkonkurentsis lükkus edasi

Cardrona suusakeskuses valitsesid neljapäeva hommikust saadik väga udused tingimused ning esialgu lükati võistluse algus lihtsalt edasi. Kohaliku aja järgi kell 13.00 päeval võeti aga vastu otsus, et naiste kvalifikatsioon lükatakse reedeks ning meeste kvalifikatsioon üritatakse ikkagi ära pidada.

Naiste kvalifikatsioon on praeguse seisuga kavas kohaliku aja järgi reede varahommikul. Finaal peaks jätkuvalt kavas olema endisel ajal, kuna telekava ei taheta sassi lüüa. Naiste rennisõidu finaal on Eesti aja järgi kavas reedel kell 2.00 (Kohalik aeg 11.00).

Viimaste teadete kohaselt pääseb finaali kuus paremat naist. Esialgu pidi finaali pääsema kaheksa paremat, kuid võistluseelsel õhtul toimunud tiimijuhtide koosolekul tehti teatavaks muudatus, et finaali saab kuus naist. Kuna finaalis on kõikidele sportlastele ette nähtud kolm sõitu, siis teleülekandest tulenevalt otsustati finalistide arvu vähendada kaheksa pealt kuuele.

Rennisõidu MK-etapi kvalifikatsioon Cardronas

Nüüd saabub korraldajate poolt ametlik kinnitus, et naiste kvalifikatsioon lükkub homsele. Meeste kvalifikatsioon üritatakse täna siiski veel ära pidada.

Homse ajakava kohta veel ametlik info puudub. Finaalide algusaeg tahetakse teleülekannete tõttu jätta samaks ehk kvalifikatsioon toimuks sellisel juhul kohaliku aja järgi varahommikul.

Poole tunni jooksul loodetakse alustada meeste kvalifikatsiooniga, kuid praeguse seisuga tundub, et naiste kvalifikatsioon lükatakse homseks.

Värskeid uudiseid kvalifikatsiooni võimaliku uue algusaja kohta ei ole. Oodatakse endiselt udu hajumist ja täna loodetakse kvalifikatsioon ikkagi ära pidada. Kui täna kvalifikatsiooni ära pidada ei õnnestu, siis sõidetakse korraldajate sõnul homme nii eelsõit kui ka finaal.

Kui kahel eelmisel päeval olid Cardronas imelised ilmastikuolud, siis tänaseks on võistluspaiga kohale laskunud paks udu. See on löönud aga võistluse ajakava sassi. Praeguseks peaks juba läbi olema meeste rennisõidu esimene kvalifikatsioon, kuid seni ei ole võistlustega alustatud. Praegu oodatakse ilma paranemist - uduga sõitmine on raske nii võistlejatele kui ka kohtunikele. Orienteeruvat naiste võistluse algusaega ei osata praegu öelda.

Tänase võistluse algus ilmselt viibib.

