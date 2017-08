DELFI UUS-MEREMAAL | Henry Sildaru on rennisõidus treenerina hinnatud abimees

Henry Sildaru rennisõidu treeningul. Foto: Madis Kalvet, Delfi

Eelmisel nädalal 11-aastaseks saanud Henry Sildaru on õe Kelly Sildaru võistlustel ja treeningutel tihti olnud oluline abimees. Lisaks õe abistamisele on Henry hoidnud näiteks X-mängudel pargisõidu harjutuskordade ajal konkurentide tegemistel silma peal. Cardrona MK-etapi ajal on ta abilise rollis olnud rennisõidus.