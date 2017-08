DELFI UUS-MEREMAAL | Eesti on tänu Kelly Sildarule võlusõna

Kelly Sildaru Cardrona MK-etapil. Foto: Madis Kalvet, Delfi

Uus-Meremaal toimuva freestyle-suusatamise Cardrona MK-etapi kohta on öelda ainult häid sõnu. Meedia tegevuse kordineerimiseks on tööl mitu inimest, kes teevad kindlaks, et kõik sujuks. Ajakirjanikke on üle maailma Uus-Meremaale kohale sõitnud paarkümmend. Lisaks veel kohalikud, keda on teist sama palju.