„Kelly on elajas (beast – ingl k.),“ tunnistas löödud Sharpe hõbemedali võitmise järel eestlannat. „Ta on suurepärane.“

Sharpe'il ei olnud hõbemedali võitmise järel erilist jututuju, kuid siiski tunnustas ta veelkord eestlannat. „Tema sõit on väga tehniline,“ kiitis kanadalanna. „Naiste konkurents läheb aina tihedamaks. Brita Sigourney ja Rachael Karker näitavad ka väga head kõrgust.“

Kolmanda koha saanud Sigourney tunnustas samuti Sildarut. „Ta on hullumeelne. Ta on minust nii palju noorem, kuid sõidab nii hästi. Tema on see, kes viib tulevikus meie spordiala edasi. Pealtvaatajad tahavadki sellist võistlust näha.“