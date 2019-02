DELFI PARK CITY'S | Tõnis Sildaru: Kelly pani kahel korral külje maha ning seega läksime sõitma kindla peale

„Kelly tegi seekord taaskord sarnase kava nagu Copperi MK-etapil ning ka Aspeni X-Mängudel. Rennid on küll üsna ühesugused, kuid nende maandumisnõlvade kraadid on natuke erinevad. Kuna Kelly on renni vähe sõitnud, siis need kraadid natuke mõjutasid ja soojendusel pani ta seetõttu kahel korral külje maha. Tavaliselt tal seda ei juhtu. Seetõttu läksime kvalifikatsiooni tegema kindla peale,“ rääkis Kelly treenerist isa Tõnis Sildaru võistluseelsetest plaanidest.

Kindla peale tegemine tähendas seda, et avalaskumisel kogus Kelly 92,00 punkti, mis viis ta ka avavooru järel liidriks. Teises voorus läks Kelly juba rohkem riskima ja proovis skoori parandada. Tulemuseks oli aga 87,60 punkti.

„Esimesele voorule läksime vastu kerge värinaga ja eesmärk oli kindlasti ilma kukkumiseta rada läbida. Teisel laskumisel üritas Kelly rohkem kõrgust juurde panna, kuid tõuked seinast eemale viisid maandumise liialt alla. Seetõttu tuli ka vähem punkte,“ selgitas Tõnis.

Kvalifikatsiooni põhjal hakkavad laupäeval medalite eest võitlema kvalifikatsiooni võitja Cassie Sharpe, Sildaru, Brita Sigourney ja Rachael Karker. Tõnis Sildaru usub, et medaliheitlusesse võivad aga sekkuda ka hiinlannad ning viiekordne X-Mängude võitja Maddie Bowman.