DELFI PARK CITY'S | Pead tõstab uus ja võimas talispordiriik, kes raha pealt kokku ei hoia

Pealtvaatajate seas paistavad hiinlased korralikult silma ning samamoodi ka spordiareenidel. Freestyle-suusatamise ja lumelaua MM-il on hiinlaste trumpalaks olnud läbi aegade vigurhüpped. Kõige suurem medalinoos on võetud just sealt.

Läbi aegade medalitabelis hoiavad hiinlased viiendat kohta, kuid esikolmikust ehk Kanadast, USA-st ja Prantsusmaast jäädakse pikalt maha. Nüüd on näha, et lisaks vigurhüpetele on tõsiselt käsile võetud ka muud alad. Kelly Sildaru kavas olevatest aladest on hiinlased kõige rohkem investeerimas rennisõitu.

Hiinlastel on kõige suurem treenerite tiim ning abimehi on loomulikult palgatud traditsioonilistest talispordiriikidest.

Hiinlannadest on rennisõidus praegu kõige säravamaks tegijaks 16-aastane Kexin Zhang, kes on kahel korral võitnud koduse Secret Gardeni MK-etapi. Mullusel Pyeongchangi olümpial sai ta üheksanda koha.

Käimasoleval MM-il on hiinlastel medaliarve veel avamata (vigurhüpetes on medalid jagamata), kuid selgelt on tunda, et järgnevatel tiitlivõistlustel nopivad hiinlased juba korraliku noosi.

Hiinlased panevad talispordi alla miljoneid eurosid põhjusega. Nimelt korraldavad nad aasta enne Pekingi talimänge ka freestyle-suusatamise ja lumelaua MM-i. Neid võistlusi võõrustab 2021. aastal Zhangjiakou.