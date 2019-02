DELFI PARK CITY'S | Korraldaja selgitab MM-i pargisõidu tühistamist: ette tulid ületamatud takistused

Kui tiimijuhtide kohtumise järel selgus, et võistluse tühistamise põhjuseks oli see, et FIS ei olnud jätnud naiste pargisõidu tarbeks ühtegi lisapäeva ja seetõttu pidid neli koondist juba neljapäeval koju lendama, siis korraldajad ajasid oma otsuse tegemise järel ikkagi poliitiliselt korrektset juttu.

„Rahvusvaheline Suusaliit FIS, MM-i korraldajad ning Park City Mountaini juhid tegid ettepaneku võistlusele uus toimumisaeg leida, kuid teele kerkinud takistused olid nii suured, et neid ei õnnestunudki ületada,“ viitas MM-i korralduskomitee esimees Calum Clark nelja riigi (Kanada, Venemaa, Itaalia, Ukraina) sportlaste soovile alustada neljapäeval koduteed.

„Panime võistluse korraldamisesse palju energiat ja loomulikult oleme pettunud, et plaanid tuli niimoodi ringi teha. Pidime kahjuks tühistama nii põneva võistluse. See on tagasilöök nii korraldamisega seotud inimestele ning eriti sportlastele,“ lisas Clark.