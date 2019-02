DELFI PARK CITY'S | Kelly Sildaru otsustas MM-il Big-Airi hüpetest loobuda

Sildaru loobumise põhjuseks oli hüppemäe liiga lauge hoo võtmise nõlv, mille tõttu on sportlastel keeruline saada piisavat kiirust hüpete jaoks. Lisaks Sildarule loobusid eelvõistlusest ameeriklanna Eileen Gu, kes vigastas liiga aeglase hoo tõttu kätt ning šveitslanna Giulia Tanno.

„On kahju, kuid elu on selline. Pean rohkem sööma hakkama,“ ei lasknud Kelly enda tujul langeda ning asus seejärel naiste võistluse kvalifikatsiooni vaatama.

Vaatamata kehvale hoole üritas Kelly endast siiski maksimumi välja pigistada. Nimelt avati laskumisnõlva tipust veel väravad ja eestlanna sai veelgi kõrgemalt hoogu võtta. Enne hüppesse minekut on aga mäel liialt pikk lauge osa, mis kustutab kergema kehakaaluga sportlastel eelnevalt kogutud kiiruse.

„Tulengi teistest palju kõrgemalt. Teen switch 540 ja hüppan lihtsalt nukki. Kui võistlusalasse sisse sõidad, siis kaob hoog ära. Alguses on hoog, kuid seejärel kaob lihtsalt ära,“ selgitas Kelly ise enne Big Airi kalifikatsiooni ning tunnistas, et keerulisemate trikkide korral maanduks ta juba enne nukki ja niimoodi on oht end vigastada ja lisaks saaks sellise soorituse eest juba 0 punkti (enne nukki maandutud hüpe arvesse ei lähe).

„Ei saagi väga trikke teha. Sellise hüppe eest ei saaks mingeid punkte. Kui enne nukki maanduda, siis ei saagi üldse punkte,“ lisas Kelly. „Nüüd vaatame võistlust ja puhkame järgmisteks päevadeks.“

MM-il on naistele järgmine start teisipäeval, kui kavas on pargisõidu kvalifikatsioon.

