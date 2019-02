DELFI PARK CITY'S | Kelly Sildaru kindlast pääsust finaali: sõit oli paras koperdamine, kuid tehniliselt on see varasemast keerulisem

„Treeningute viimasel ringil sõit lõpuks enam-vähem õnnestus. Kvalifikatsioonis oli eesmärk kindlasti mitte kukkuda. Lõpuks ei olnud haarded mul head ja ma ise ei jäänud sõiduga eriti rahule. Jäin aga püsti ning sain mingi punktiskoori kirja,“ tõdes Sildaru laskumise kohta, mis tõi talle 92,00 punkti ja andis lõpuks eelvõistluse teise koha.

„Võistluseelsel treeningul läks lõpuks iga sõiduga asi ikkagi paremaks. Kui mõned päevad ei ole renni sõitnud, siis natuke võtab aega, et hakkaksid uuesti tajuma, kuidas pead oma keha hoidma. Õnneks see tunne püsis ja lõpuks oli punktiskoor tegelikult täitsa korralik.“

Tipptasemel on see Sildaru jaoks alles neljandaks korraks rennisõidu võistlusel osaleda. Senise karjääri parima esituse tegi ta detsembris Copperi MK-etapil, kus tal õnnestus seljatada ka olümpiavõitja Cassie Sharpe. Võrreldes Copperi etapiga on Sildaru enda rennisõidu kava veidike edasi arendanud.

„Siin teen ma nüüd kolmandal hüppel triki alley-oop 540. Võrreldes varasemaga on see edasiminek. Kogu sõit on selle triki võrra nüüd tehnilisem,“ selgitas Sildaru, et ta üritab ka rennisõidu kava keerulisemaks muuta. „Copperis olid mul aga haarded paremad ja hüpetel läksin ka kõrgemale. Just kõrgus on see, mis praegu puudu jäi. Finaalis tahaks kõrgust juurde panna.“