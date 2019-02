DELFI PARK CITY'S | Ilm teeb vigureid. Pargisõit võib kannatada saada, rennisõiduga asi kindlam

Madis Kalvet Park City RUS 1

Esmaspäevased treeningud peeti korralikus lumesajus. Foto: Andres Putting

Freestyle-suusatamise ja lumelaua MM-i võõrustavas Park City's on sel nädalal oodata tugevat lumesadu. Kui juba pühapäeval sadas kerget lund, siis nädalavahetusel sai kõik treeningud plaanipäraselt läbi viia. Esmaspäeval oli lumesadu aga juba nii tugev, et pargisõidu harjutuskorrale vajutas see oma pitseri.