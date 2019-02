DELFI PARK CITY'S | Esimene võistlus otsustati juba lõplikult tühistada

Kolmapäeval tuli teade, et lumesadu on olnud nii tugev, et Big Airi hüpet ei õnnestugi enne nädala lõppu võistluskorda saada. Seega otsustati see jõuproov üldse tühistada. Mäletatavasti said freestyle-suusatajad Big Airis medalid jagatud.

„Pärast olukorra hoolikat hindamist otsustasid MM-i korraldajad vastu võtta otsuse, millega tühistatakse lumelaudurite Big Airi võistlus. Otsus langetati lähtuvalt ilmaennustusest ja sportlaste turvalisusest. Lisaks soovitakse kõik ülejäänud alad ikka läbi viia,“ selgitati võistluspaigas ajakirjanikele.

Teadupärast oli juba freestyle-suusatamise Big Airi hüpetes paljudel sportlastel hooga probleeme (teiste hulgas pidi võistlusest loobuma Kelly Sildaru) ning praeguse lumesaju järel ei suuda korraldajad mäge piisavalt kiiresti sellisesse olukorda viia, et see oleks kõigi jaoks ohutu.

Ilmaennustuse kohaselt jätkub Park City's tugev lumesadu ka kolmapäeval, kuid neljapäevaks peaks sadu lakkama ja võistlused peaksid seejärel jätkuma täishooga. Seni üritatakse jõuproove läbi viia turvalisust silmas pidades. Näiteks teisipäeval peeti lumesajule vaatamata ära lumeladurite paralleelslaalom. Lisaks toimus ka lumeladurite rennisõidu treening. Eelkõige on lumesaju tõttu ohustatud alad, mis hõlmavad hüppeid kaugusesse. Näiteks Big Air ja pargisõit. Rennisõidus on vaja hüpata kõrgusesse ehk seal ei ole lumesadu nii ohtlik.

Tänaste võistluste kohta ei ole seni ühtegi ametlikku uudist veel tulnud. Korraldajate sõnul üritavad nad teha kõik, et toimuksid kõik plaani võetud alad, nende seas ka naiste pargisõidu kvalifikatsioon ja finaal.