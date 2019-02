DELFI PARK CITY'S | Ekstreemne ilm võib pea peale keerata Kelly Sildaru trumpala ehk pargisõidu võistluse

Selline olukord on kohalike sõnul aga muutumas. Kohalike ilmateenistuste teatel on Park City poole mitmest suunast liikumas korralik lumetorm. Nii lubatakse, et korraga võib ühes ööpäevas maha tulla koguni 40-50 cm lund. Esialgsetel andmetel võib tugev lumesadu (kohalike sõnul ikkagi lumetorm) kesta kolmapäevani.

Kui midagi säärast peaks juhtuma, siis kindlasti vajutaks see oma pitseri ka naiste pargisõidu võistlusele. Kelly Sildaru trumpala ehk pargisõidu kvalifikatsioon on Park Citys kavas Eesti aja järgi teisipäeva õhtul. Finaal sõidetakse kolmapäeval.

Tugev lumesadu tekitaks taaskord sportlastele kõvasti hooprobleeme. Praegu ei osanud Sildaru veel öelda, kuidas võiks värske lumi mõjutada pargisõidu rada, kuna trassiga läheb ta esmakordselt tutvust tegema pühapäeval.

Kui lumesadu kipub võistlust aga väga tõsiselt segama, siis ilmselt on kaks lahendust. Esimene oleks võistluse edasi lükkamine. Teine variant oleks hüpete arvu vähendamine. Ajalugu teab näiteid, kus pargisõit on keeruliste ilmastikuolude tõttu peetud rajal, kus on olemas kõik ettenähtud reilid, kuid hüppeid on lõpuks ainult üks.

Pargisõitu võib lumesadu tõsiselt mõjutada. Viimasena kavas olevat rennisõitu mõjutab värske lumi kõige vähem ja seal peaks ennustuste kohaselt kõik toimuma plaanipäraselt. Rennisõidus on eelvõistlus neljapäeval ning finaal laupäeval.