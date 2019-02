DELFI PARK CITY'S | Big Airi medalivõitjad said meeldiva üllatuse osaliseks

Freestyle-suusatamise õhtused programmid toovad USA-s kohale tavaliselt suure hulga publikut ning nii juhtus ka seekord. Finaale oli vaatamas tuhandeid pealtvaatajaid ning loomulikult pakkus see sportlastele suurt rõõmu. Täpset publikunumbrit ei ole korraldajad avaldanud, kuid maandumisnõlva alla ei oleks rohkem pealtvaatajaid igatahes enam mahtunud.

„See võistlus oli uskumatu. Ma ei ole kunagi teinud trikke nii suure hulga inimeste ees,“ tunnistas naiste konkurentsis üllatuslikult hõbemedali võitnud 21-aastane ameeriklanna Julia Krass pressikonverentsil. „Minu perekond ei saa mulle tihti raja ääres kaasa elada. Seega oli väga eriline neid siin näha.“

Suure publikunumbri üle rõõmustas ka naiste seas pronksmedali võitnud britt Isabel Atkin. „Ma ei osanud medalit oodata. Olen enda esitusega väga rahul. Selline suur publikunumber on suusavõistlusel tõeliselt suurepärane.“

„Oli väga meeldiv õhtu ning selline pealtvaatajate arv on lihtsalt hullumeelne,“ lisas naiste seas võitnud Ledeux.

Võiduka Tess Ledeux'i stiilinäide:

Watch Tess Ledeux 🇫🇷 on her way for GOLD in the big air competiton at the Utah 2019 World Champs! pic.twitter.com/X4vey6syC6