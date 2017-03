Kelly Sildaru ning mitmed teised lumelaudurid ja freestyle-suusatajad kirusid eile Norra X-Mängude parki, kus on raske hüpeteks hoogu üles saada. Delfi ja Eesti Päevaleht püüdis kinni ürituse peakorraldaja Henning Anderseni, et uurida, kas ja kuidas on püütud olukorda lahendada.

Teil oli eile pärastlõunal võistlejatega kriisikoosolek. Milliseid muudatusi olete pärast seda teinud?

Suusatajatelt pole me tegelikult tagasisidet saanud, aga lumelaudurid soovitasid meil teha mõned parandused. Võtsime neid kuulda ja oleme mõned muudatused teinud, et rada kiiremaks saada. Hetkel on lumelauduritel järjekordne treening. Eks pärast seda kuuleb täpsemalt, aga praegu paistab, et asjad liiguvad paremuse poole.

Mis on peamine põhjus, miks nad hoogu ülesse ei saa?

Pargisõidus on kõik väikestes asjades kinni. Sul peavad olema ideaalsed tingimused, et kiirus oleks hea algusest lõpuni. Siin pole absoluutselt mingit ruumi valesti hüppesse minemisel või maandumisel. Sa pead kõike otsast lõpuni täiuslikult tabama. Kui selles ebaõnnestud, maandud valesti. Oleme välitingimustes ning lume konsistents muutub iga hetkega. Eile õhtul meeste freestyle-suusa kvalifikatsiooni ajal oli lumi juba palju kiirem.

Palju ilm siin rolli mängib?

See talv on lumi olnud väga kuiv. Looduslikku lund pole praktiliselt üldse peale tulnud. Kogu see park siin on kunstlumest. Eile, kui hakkas sadama ja looduslik lumi segunes kunstlumega, läks nõlv kohe kiiremaks.

Kas on võimalik, et pargi ehitusel tehti mingeid vigu?

Esimest korda uude kohta pargisõidu rada ehitades on alati võimalus, et teed mõne vea. Teisel aastal ei näe park kunagi samasugune välja. Sa õpid iga korraga loodust ja pisiasju paremini tundma. Ma ütleksin, et see on tegelikult hea nõlv ja pakub palju võimalusi. Aga kiiruse poolest esitab see tõesti suure väljakutse.

Kui palju inimesi selle pargi ehitamise ja hooldusega on seotud?

Väga palju. Ainuüksi nõlva üles ehitamisel tuli meil kohale viis masinat eri Euroopa paikadest, lisaks palju inimesi SPT-st (Snow Park Technologies - X-Mängude pargimeistrid) ja kohalikke töölisi. Kokku on meil siin 3000 vabatahtlikku. Tööjõudu on piisavalt.

Korraldajana pole vist kõige meeldivam kohe esimesel võistluspäeval kriisikoosoleku pidada?

Ehh... Olen sellega harjunud. Olen seda juba 20 aastat teinud. Talispordis tuleb ette ka kohutavamaid asju, kui see siin. On olnud lumelaviine, konstruktsioonid kukuvad kokku, sellised asjad...