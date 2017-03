Norra X-Mängudel Big Air hüpetes hõbemedali võitnud Kelly Sildaru isa Tõnise sõnul tuleb neil eeloleval suvel kõvasti trenni teha, et täna kulla noppinud Mathilde Gremaudile tasemelt järgi jõuda.

"Tal tuleb kahekordne salto (Double Cork) enda trikkide arsenali võtta. Eks see ole natuke mõistumäng, ikkagi kaks saltot pea alaspidi - see on selle triki keeruline pool. Samas ütleksin, et kahekordne salto 1080-kraadise pöördega on isegi tehniliselt lihtsam trikk kui 1440, mille Kelly maandus. Peame kevadel, suvel ja sügisel kõvasti trenni tegema, eks näis, kuidas välja veab," rääkis Tõnis Eesti ajakirjanikele.

Kelly hõbemedal mõjub kogu möödunud nädala taustal Tõnise sõnul peaaegu uskumatult. "Big Air tundus alguses kõige lootusetum. Võistluse ajal tundus vahepeal, et asjad on isegi päris hesti, olime pikalt ees. Aga pole hullu. Arvestades, et veel üleeile arvasime, et me ei võistlegi ja täna on meil käes mitte ainult hõbemedal, vaid Kellyl ka kaks uut trikki laua peal, siis ei saa kurta," ütle Tõnis, uhkusenoot hääles.

Pikaks tähistamiseks Sildarude perekonnal täna ei lähe, sest hommikul tuleb juba varakult koduteed alustada. Poolteist nädalat jõutakse kodus olla ning märtsi lõpus osaletakse juba juunioride MM-il Šveitsis rennisõidus.

"Oleme renni harjutanud üsna palju sügisel Uus-Meremaal ja korra aastavahetusel siserennis Vuokattis. Väga raske on midagi ennustada. Ei ole rennisõidu tasemega nii väga kursis, kogu elu on slopestyle'i ümber käinud. Tean võib-olla, mida teevad viis paremat naist X-Mängudel, aga juunioride taseme kohta pole õrna aimugi. Eks seal läheb ka kindlasti raskeks. Lihtsat pole midagi," sõnas Tõnis Sildaru.