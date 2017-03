Norra X-Mängudele peafavoriidina tulnud Kelly Sildaru pidi tänast pargisõidu võistlust Hafjellis õnnetult kõrvalt vaatama. Raske otsus mitte võistelda sündis päris viimasel hetkel, kui suusad viimasel soojendussõidul viimasel hüppel maad puudutasid.

"Ta ei maandunud nuki joonenigi välja. Pole mõtet ennast lõhkuda. Esimene soojendusring andis veel väikest lootust, teine kerge tagasilöögi ja kolmas selge teadmise, et meil pole siin midagi teha. Kui otsehüppega maandud nuki peale, siis trikiga oleks teinud veel väiksema õhulennu. Esiteks ei anta sulle selle eest punkte, teiseks on vigastusoht liiga suur. Mitu korda järjest platoole maanduda ei ole tervislik," nentis Kelly isa Tõnis Sildaru.

"Loomulikult on ta pehmelt öeldes õnnetu. Siia tulles olid meil tegelikult väga mõnusad väljavaated, sest neli hüpet on väga vähestel võistlustel. Seekord olid need lihtsalt ehitatud valele tasapinnale. Reilide osa on tal üsna hea ja neli hüpet olnuks piisava hoo korral mõnus väljakutse."

Tänane oli Tõnise sõnul ehe näide sellest, et favoriidiseisus ei maksa midagi ja medalit ei tasu enne võistlust kellelegi kaela riputada. "Selles spordis pole kunagi mõistlik medaleid ette kaela riputada. Tuled kohale, ilm võib halb olla, või kukud mõlemal laskumisel ja oledki viimane. See, et meil siiani on väga hästi läinud, on äge. Aga täna on Kelly kurb, et ei saanud näidata seda, mida ta suudab," lisas ta.

Keda või mida süüdistada? "Ei olegi kedagi süüdistada. See on paratamatus. Tegelikult oli ju väga põnev võistlus ning pinget oli kuni viimase hetkeni. Võit läks täna õigesse kohta. Johanne Killi on väga tubli ja tugev," vastas Tõnis.