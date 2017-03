Kelly Sildaru tänasel treeningul kasutatud hoovõtutehnika, kus üks abiline teda oma keharaskusega edasi lükkab, oli eile Norra X-Mängudel meeste freestyle-suusa pargisõidus pronksi võitnud inglase James Woodsi idee. Inglane peab end Kelly heaks sõbraks.

"Kelly ja kogu Sildaru klann on lihtsalt suurepärased inimesed. Olen neid päris hästi tundma õppinud, kuna me kõik veedame suvel palju aega Uus-Meremaal," rääkis Woods. "Kogu meie lumelaua ja vigrusuusatajate seltskond on fantastiline kommuun, kus kõik on omavahel sõbrad."

"Tahan, et kõik saaksid anda endast parima. Alati, kui on mõnd hullu ideed vaja, võib minu poole pöörduda. Olen neid kogu oma elu genereerinud ja proovinud igasugu jaburaid trikke. Meil on mõned ideed, kuidas aidata Kellyl veel parem hoog üles leida. Vaatame järgmisel treeningul, milline neist parim on," lisas inglane.

Woods rääkis, kui kahju tal oli, et Kelly eile hooprobleemide tõttu pargisõidus võistelda ei saanud, kuid rõhutas, et ta tegi õige otsuse. "Sellest oli kohutavalt kahju. Sellegipoolest leian, et ta on väga tark suusataja ja teeb oma tervise huvides õigeid otsuseid. Lihtne on olla noor, pisut rumal ja uljas, ringi hüpata ning vahel hooletult käituda. Aga ta teab, et tal on veel pikk karjäär ees."

Sildarul on Woodsi sõnul freestyle-maailmale tohutu mõju. Ta pole inglase arvates edasi viinud mitte ainult naiste, vaid ka meeste taset. "Ta raputab seda maailma korralikult. Mitte ainult tüdrukute, vaid ka meeste osas. See tekitab ka sinus kimbatust, kui näed, et 15-aastane tüdruk teeb juba samu trikke, mis sinagi. Ma ei räägi otseselt endast, aga küllap ta ühel päeval ka minu trikid järele teeb," arvas Woods.