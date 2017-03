Norra X-Mängudel lehvis naiste freestyle-suusa pargisõidu finaali ajal kõige uhkemalt Eesti lipp, kuigi Kelly ise hooprobleemide tõttu starti ei tulnud.

"Kurb on muidugi, aga ega midagi teha ei ole. Kui juba siia tuldud, elame kaasa teistele võistlejatele," rääkis Hafjellist 400 km kaugusel elav Olev (pildil keskel). "Atmosfäär on iseenesest mõnus. Oleme esimest korda sellist võistlust kohapeal vaatamas. Piletid ja ööbimine on võetud pühapäevani."

Delfi kohtaski neljapäeval Hafjellis vaid kolme Eesti fänni, kuid pole välistatud, et ligi 15 000 piletiostja seas leidub veel mõni eestlane.